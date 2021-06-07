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MEB, öğretmenler için 2021 il içi yer değiştirme duyurusu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı il içi yer değiştirme duyurusu yayımladı. Başvurular 8 ila 14 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

MEB, öğretmenler için 2021 il içi yer değiştirme duyurusu yayımladı
07 Haziran 2021 Pazartesi 21:39

2021 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu

2021 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı il isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

A. Başvuru Şartları

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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