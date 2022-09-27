MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8
0
Kadro
Kadro
2

MEB KAYNAK KİTAPLARI SEVİYEYE UYGUN DEĞİL, ÖĞRETMENLER KULLANAMIYOR

Öğretmenler şaşkın, yüz milyona yakın kaynak kitap işlevsiz, amaca ve öğrenci yaşı, zihinsel ve bilişsel seviyesine uygun olmaması nedeniyle kullanılamayacak. Devletimiz bu kitapların basımına milyonlarca lira harcamış ancak sonuç eğitim süreci ve öğrenci gelişimine aykırılığı ile boşa gitmiştir.

MEB KAYNAK KİTAPLARI SEVİYEYE UYGUN DEĞİL, ÖĞRETMENLER KULLANAMIYOR
Kamusaati
Kamusaati
27 Eylül 2022 Salı 17:36

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan yardımcı kaynak kitapların içeriği öğretmenleri şaşkınlığa uğratmış durumdadır. Öğrenci yaş ve bilişsel seviyelerine aykırı kitap içerikleri kesinlikle öğrencinin kullanımına uygun değildir. Örneğin 8-9 yaşlarında ve somut işlemler dönemindeki 3., 4., ve 5. sınıf Türkçe ve Matematik testleri ve yardımcı kaynakları lise düzeyinin dahi üzerinde uzun paragraflar ve soyut kavramlardan oluşturulmuştur. Görsellikten uzak, konu içeriği ve müfredat ile ilgisi olmayan, ileri düzey soru bankaları ve kaynaklar öğrenci seviyesi ve bilgisi ile uyuşmamaktadır. Kitaplardaki sorular kime hazırlatılmış? Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (EĞİTİM GÜCÜ SEN) genel merkezimize her gün onlarca mesaj alıyoruz. Öğretmenler, öğretim sürecinde kullanılması mümkün olmayan, Bakanlığın yardımcı kaynak olarak adlandırdığı kitaplardan faydalanamamaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Sayın özer 100 milyon kaynak kitap dağıttığını ifade ederken, maalesef kitaplar bilimsel olarak öğrencilerin gelişim seviyeleri gözetilmeden hazırlanmıştır. Alınan abdest ürkütülen kurbağaya değmemiştir. Öğretim yöntem ve teknikleri, programı, ölçme değerlendirme ve müfredat gözetilmediği için 100 milyon baskı öğrenci yararına ve eğitim amacına hizmet etmesi mümkün görülmemektedir.

Oğuz ÖZAT

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (EĞİTİM GÜCÜ SEN) Genel Başkanı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Hangi hastalar erken emekli olabilir?
Hangi hastalar erken emekli olabilir?
0
Akaryakıtta görülmemiş indirim! Konuşulan rakam herkesi şaşırttı... (27 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları)
Akaryakıtta görülmemiş indirim! Konuşulan rakam herkesi şaşırttı... (27 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları)
0
Mersin'de polisevine silahlı saldırı
Mersin'de polisevine silahlı saldırı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.