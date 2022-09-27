MEB KAYNAK KİTAPLARI SEVİYEYE UYGUN DEĞİL, ÖĞRETMENLER KULLANAMIYOR

Öğretmenler şaşkın, yüz milyona yakın kaynak kitap işlevsiz, amaca ve öğrenci yaşı, zihinsel ve bilişsel seviyesine uygun olmaması nedeniyle kullanılamayacak. Devletimiz bu kitapların basımına milyonlarca lira harcamış ancak sonuç eğitim süreci ve öğrenci gelişimine aykırılığı ile boşa gitmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan yardımcı kaynak kitapların içeriği öğretmenleri şaşkınlığa uğratmış durumdadır. Öğrenci yaş ve bilişsel seviyelerine aykırı kitap içerikleri kesinlikle öğrencinin kullanımına uygun değildir. Örneğin 8-9 yaşlarında ve somut işlemler dönemindeki 3., 4., ve 5. sınıf Türkçe ve Matematik testleri ve yardımcı kaynakları lise düzeyinin dahi üzerinde uzun paragraflar ve soyut kavramlardan oluşturulmuştur.

Görsellikten uzak, konu içeriği ve müfredat ile ilgisi olmayan, ileri düzey soru bankaları ve kaynaklar öğrenci seviyesi ve bilgisi ile uyuşmamaktadır. Kitaplardaki sorular kime hazırlatılmış? Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (EĞİTİM GÜCÜ SEN) genel merkezimize her gün onlarca mesaj alıyoruz. Öğretmenler, öğretim sürecinde kullanılması mümkün olmayan, Bakanlığın yardımcı kaynak olarak adlandırdığı kitaplardan faydalanamamaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Sayın özer 100 milyon kaynak kitap dağıttığını ifade ederken, maalesef kitaplar bilimsel olarak öğrencilerin gelişim seviyeleri gözetilmeden hazırlanmıştır. Alınan abdest ürkütülen kurbağaya değmemiştir. Öğretim yöntem ve teknikleri, programı, ölçme değerlendirme ve müfredat gözetilmediği için 100 milyon baskı öğrenci yararına ve eğitim amacına hizmet etmesi mümkün görülmemektedir.



Oğuz ÖZAT

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (EĞİTİM GÜCÜ SEN) Genel Başkanı