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MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitime dair 17 Mayıs 2021 tarihli üç yeni yazı

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime dair 17 Mayıs tarihli yazılarını ilgili birimlere iletti

MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitime dair 17 Mayıs 2021 tarihli üç yeni yazı
19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:06

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime dair 17 Mayıs 2021 tarihli yazılarını ilgili birimlere iletti

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün yazısında tüm resmi bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı ve özel eğitim anaokulları, özel eğitim anasınıfları ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada beş gün, günde 6 saat etkinlik saati ve bir etkinlik süresi 30 dakika olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağı belirtildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün yazısında ise tüm kursların 17 Mayıs ila 1 Haziran 2021 tarihleri arasında hafta içinde yüz yüze eğitim şeklinde eğitime devam edeceği belirtildi.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün yazısında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime devam edileceği, Özel öğretim kurslarında sadece 12. sınıf ve mezun öğrenciler için yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.

Kaynak https://www.memurlar.net/haber/971283/meb-den-yuz-yuze-ve-uzaktan-egitime-dair-17-mayis-2021-tarihli-uc-yeni-yazi.html?utm_source=headlines


Kaynak: Kamu Saati Özel
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