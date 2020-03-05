MEB'den 'öğretmen' dizisine çok Büyük Tepki !

Aylardır büyük tartışma konusuna neden o dizi için ve FOX TV'de ilk bölümü 4 Mart Tarihinde yayınlandı "Öğretmen" dizisi sosyal medyada adeta büyük bir gündeme geldi

Aylardır büyük polemik konusu olan ve FOX TV'de ilk bölümü açıklanın"Öğretmen" dizisi sosyal medyada gündeme oturdu . Gündeme giren #öğretmen etiketine çok yoğun şekilde öğretmenler twit yağmuruna tuttu . Öğretmen dizisine bazı eleştirel düşünceler meydana geldi. MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden öğretmen dizisi ile alakalı yorumunu anlattı ... "Tam bir fiyasko"

Genel Müdür şu paylaşımda bulundu ;

Öğretmen,ne tabiri ne olursa olsun,sevgi çınarıdır.öfkesinde bile o duygusunu sevgiyle aksettirir .Şefkat ve konsantre ve terbiye edendir,hasta değildir . Adı:"ÖĞRETMEN".İçeriği,sadece ve sadece kocaman bir FİYASKO.

Öğretmen şefkat yumağıdır bu dizi olumsuz örnek içermektedir

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