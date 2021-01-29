MEB açıkladı! 100 bin ihtiyaç sahibine daha bedava tablet verilecek! Ücretsiz tablet başvurusu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden kritik bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere 100 bin ihtiyaç sahibine daha bedava tablet verileceği belirtildi.

100 BİN KİŞİYE DAHA ÜCRETSİZ TABLET VERİLECEK

Bakan Selçuk, şu ana kadar 500 bin kişiye tablet verildiğini ve 100 bin tablet dağıtımının daha yapılacağını belirtmesi sonrasında internet üzerinde ücretsiz tablet başvurusunun nasıl yapılacağı merak konusu oldu.

TWİTTER ÜZERİNDEN AÇIKLANDI

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık. Yeni hedefimiz, Şubat’ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız"

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Bakanlığın tablet dağıtımının devam edeceğinin duyurulmasından sonra başvuru şartları merak konusu oldu. Başvuru şartları şu şekilde ifade edildi:

Kişinin ailesinin gelir düzeyi,

Eğitim çağındaki kardeş sayısı

Özel eğitim gereksinim halleri

Yüz yüze eğitime devam etme durumu

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Gelen bilgiye göre tablet başvurusu internet üzerinden yapılmıyor. Ailelerin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı gibi kriterler tablet almada değerlendiriliyor. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerinin listesi hazırlanıyor ve tabletler dağıtılıyor.