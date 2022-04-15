Mazota zam gelecek mi, ne zaman gelecek? BU GECE MOTORİNE ZAM gelecek mi?

Brent petrol ve dövizdeki artış, Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün 106 dolara kadar düşen brent petrol, bugün yeniden 110 doları aştı ve 111 dolar seviyelerinde dengelendi. Bu gelişme akaryakıtta fiyat artışını da gündeme getirdi. Peki, Motorin zammı ne zaman? Mazota zam gelecek mi? Mazota zam ne zaman gelecek? Motorine zam gelecek mi?

Mazota zam gelecek mi? Brent petrol ve dövizdeki artış, Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün 106 dolara kadar düşen brent petrol, bugün yeniden 110 doları aştı ve 111 dolar seviyelerinde dengelendi. Bu gelişme akaryakıtta fiyat artışını da gündeme getirdi. Peki, Motorin zammı ne zaman? Mazota zam gelecek mi? Mazota zam ne zaman gelecek? Motorine zam gelecek mi? İşte detaylar... MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ? Brent petroldeki artış nedeniyle motorine 1 lira 79 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak. MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK? Zammın ardından İstanbul'da 20.26 TL'ye satılan motorinin litresi 22,05 TL'ye çıkacak. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 20.37 TL'den 22.16 TL'ye yükselecek. AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. AKARYAKIT FİYATLARI 15.04.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,00 TL

Gazyağı TL/lt: 19,85 TL

Motorin TL/lt: 20,21 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 20,25 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,14 TL

Fuel Oil TL/Kg: 13,40 TL

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