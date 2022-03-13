Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Destekler T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre yatırılacak

Mazot gübre ödemesi ne zaman yatacak?, Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2022?, 2022 mazot gübre desteği dönüm başına ne kadar?, 2022 mazot gübre desteği ne kadar?, Tarımsal destek ödemeleri 2022 ne zaman?, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurmuştu. Yapılan açıklamaya göre, destekler T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre yatırılacak. Henüz destek ödemesi hesaplarına geçmeyen vatandaşlar, "mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre desteklerin ödeneceği tarihler...

​2021 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri 08 Mart 2022 Salı günü saat 18:00 den itibaren yapılmaya başlandı. Ödemelerin tarihini Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, resmi Twitter adresinden paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Kirişci, yaptığı paylaşımlarda "Mazot, gübre ve yem bitkileri destek ödemelerini 3 ayrı zaman diliminde, diğer ödemeleri de bugün (8 Mart 2022) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre yatırılacak. Buna göre;



T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,



T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,



T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,



Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacak.