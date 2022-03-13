fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0
2022emekli
2022emekli
0
0
0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Destekler T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre yatırılacak

Mazot gübre ödemesi ne zaman yatacak?, Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2022?, 2022 mazot gübre desteği dönüm başına ne kadar?, 2022 mazot gübre desteği ne kadar?, Tarımsal destek ödemeleri 2022 ne zaman?, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurmuştu. Yapılan açıklamaya göre, destekler T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre yatırılacak. Henüz destek ödemesi hesaplarına geçmeyen vatandaşlar, "mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre desteklerin ödeneceği tarihler...

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Destekler T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre yatırılacak
Ömer
Ömer
13 Mart 2022 Pazar 23:21

​2021 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri 08 Mart 2022 Salı günü saat 18:00 den itibaren yapılmaya başlandı. Ödemelerin tarihini Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, resmi Twitter adresinden paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Kirişci, yaptığı paylaşımlarda "Mazot, gübre ve yem bitkileri destek ödemelerini 3 ayrı zaman diliminde, diğer ödemeleri de bugün (8 Mart 2022) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

 Mazot ve gübre desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre yatırılacak. Buna göre;

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR YATIRILACAK?

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.


Kaynak: AA
2022 mazot desteği ne zaman verilecek?, Mazot gübre desteği kaç lira ne zaman ödenecek?
2022 mazot desteği ne zaman verilecek?, Mazot gübre desteği kaç lira ne zaman ödenecek?
0
Binali Yıldırım'dan çiftçilere: Ekebildiğiniz kadar ekin
Binali Yıldırım'dan çiftçilere: Ekebildiğiniz kadar ekin
0
Yarın 14 Mart 2022 Pazartesi Kayseri'de okullar tatil mi?, İncesu'da okullar tatil edildi mi?
Yarın 14 Mart 2022 Pazartesi Kayseri'de okullar tatil mi?, İncesu'da okullar tatil edildi mi?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.