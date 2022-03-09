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Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir’de ne kadar?

Arka arkaya zamlanan mazot fiyatı ve benzin fiyatı için yeni bir zam haberi daha geldi. Benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldi. İstanbul’da benzinin litre fiyatı 19,23 liraya; Ankara’da 19,33 liraya ve İzmir’de ise 19,36 liraya yükseldi.

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir’de ne kadar?
Ömer
Ömer
09 Mart 2022 Çarşamba 21:55

Akaryakıt fiyatları son dönemde ardı ardına zamlandı. Akaryakıt fiyatları için zam yağmuru bu kez 57 kuruş ve 1,44 TL olarak yansıdı. Zamlar 8 Mart itibariyle uygulanmaya başlandı.

BENZİN FİYATLARI KAÇ LİRA?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu.

Petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle akaryakıta yarın gece de zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN FİYATLARI

Yapılacak zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19,23 liraya; Ankara'da 19,33 liraya ve İzmir'de ise 19,36 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 21,18 liraya, Ankara'da 21,29 liraya ve İzmir'de 21,3 liraya çıkacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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