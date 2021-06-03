Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89 artış gösterdi.

TUİK'in açıkladığı enflasyon rakamları:

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2021

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,59, aylık %0,89 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2021

Yıllık TÜFE'ye göre 6 ana grup daha düşük, 6 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,75 ile giyim ve ayakkabı, %8,07 ile haberleşme ve %10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,39 ile ulaştırma, %21,79 ile ev eşyası ve %19,30 ile sağlık oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2021

Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %1,32 ile eğlence ve kültür oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mayıs ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %0,30 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,56 ile ulaştırma, %1,76 ile giyim ve ayakkabı ve %1,62 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mayıs 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,35 artış gerçekleşti.