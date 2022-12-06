Matrah düzenlemesi ile gelen indirimler erimeye başladı

Otomobilde matrah düzenlemesi fiyatları indirmişti. Ancak aralık ayı itibarıyla birçok marka sıfır araçlara zam yaptı.

Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi.

Yeni matrah düzenlemesiyle birlikte, en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin TL'den 184 bin TL'ye çıkarıldı. Yüzde 80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin TL yerine 280 bin TL olarak belirlendi.

Bazı modeller 400 bin TL altına düştü

Matrah güncellemesi, genel olarak ülkemizde üretilen yerli otomobillerin fiyatlarını düşürdü. ÖTV düzenlemesinden önce 400 bin TL altı sıfır araç kalmazken, düzenlemeden sonra birkaç modelin fiyatı 400 bin TL'nin altına geriledi.

Aralık zamları indirimleri eritti

Aralık ayına giriş yapmamızla birlikte markalar, sıfır araç fiyatlarına zam yapmaya başladı. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde ÖTV düzenlemesi ile gelen fiyat indirimleri erimiş oldu.

Örneğin Renault, Aralık 2022 güncel fiyat listesini açıkladı. ÖTV düzenlemesi sonrası 448 bin TL'den 373 bin TL'ye kadar gerileyen Clio, 13 bin TL zamlandı ve 386 bin TL'ye yükseldi.

ÖTV düzenlemesinden sonra 573 bin TL'den 542 bin TL olan Megane ise aralıkta yapılan zamla 564 bin TL'den satılmaya başlandı.

Yine düzenlemeden sonra 447 bin TL'den 372 bin TL'ye düşen Taliant'ın fiyatı, aralıkta 383 bin TL oldu.

Aralık ayıyla birlikte Dacia da sıfır otomobil fiyatlarına zam yaptı. ÖTV düzenlemesinden sonra 509 bin TL'den 466 bin TL'ye düşen Dacia Duster, 8 bin TL zamlandı ve yeni fiyatı 474 bin TL oldu.

Yeni Sandero Stepway'in fiyatı ise ÖTV düzenlemesinden sonra 487 bin TL'den 433 bin TL'ye düşmüştü. Aralıktan itibaren bu modelin fiyatı 443 bin TL'ye yükselmiş durumda.

Fiyatı 55 bin TL düşen Corsa, 20 bin TL zamlandı

Aralıkta zam yapan bir diğer marka ise Opel oldu. ÖTV nedeniyle 55 bin TL indirim yapılan Corsa, aralık itibarıyla 20 bin TL zamlandı.

499 bin TL'den 444 bin 900 TL'ye düşen Opel Corsa'nın aralık fiyatı 464 bin 900 TL oldu.