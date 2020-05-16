maskesiz dışarı çıkana ceza yazıyorlar mı, maskesiz dışarı çıkana ne kadar ceza yazıyorlar

2 aya yaklaştı artık corona virüsle mücadelemiz..Vakalar,ölümler,yasaklar,iş yerlerinin kapatılması telaş,sıkıntı,sağlığımı kaybederim,öleceğim korkusu ve daha neler neler.

Eee tabi bir de tabi bunların doğal sonucu olarak cezalar..20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkmak tamamen yasak.30 büyük şehrimizde de bazı günlerde ve özellikle hafta sonları dışarı çıkmak yasak.Bu yasaklardan ötürü 200 bin vatandaşımıza (yaklaşık ) ceza yazıldı.

Maskesiz dışarı çıkan kaç lira ceza ödeyecek mayıs 2020: 1000 TL.

ŞİMDİ DE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Tüm Türkiye genelinde bir yasak söz konusu değil ancak tam 23 ilimizde artık sokağa maske takmadan çıkamayacaksınız çünkü kolluk kuvvetleri size maskesiz sokağa çıktığınız için ceza yazacak!

Eğer aşağıdaki iller de yaşıyorsanız,maskenizi mutlaka takıp çıkın dışarı:

Adıyaman, Amasya, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Karabük, Sakarya, Isparta, Kırklareli, Burdur, Siirt, Rize, Kayseri, Tunceli, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı.

PEKİ MASKESİZ SOKAĞA ÇIKARSAM NE KADAR CEZA ÖDEYECEĞİM?

Evet sizi çok iyi anlıyoruz, yasaklardan da cezalardan da bıktınız.Sıkıldınız..Ancak bu önlemler sizin ve tüm toplumun sağlığı için alınıyor.Sağlığınızdan daha önemli bir şey yok.

Olurda maskesiz dışarı çıkarsanız kimi bölgelerde,kimi illerde bu ceza değişiyor.

Ceza miktarı en az 250 TL, En fazla 1000 TL.

Yani maskesiz sokağa çıkarsanız halkın sağlığını riske attığınız için kolluk kuvvetleri size 1000 TL'ye kadar ceza yazabilecek.

Ceza yememek için değil, kendi sağlığınızı ve çevrenizdekilerin sağlığını düşünerek lütfen maskesinizi takınız.

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