Maskeler ne zaman çıkarılacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak."
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar:
"(Kovid-19) Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak."
"(Yerli Kovid-19 aşısı) Son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarıyla geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır."