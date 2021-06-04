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Maskeler ne zaman çıkarılacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak."

Maskeler ne zaman çıkarılacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı...
04 Haziran 2021 Cuma 00:42

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar:

"(Kovid-19) Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak."

"(Yerli Kovid-19 aşısı) Son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarıyla geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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