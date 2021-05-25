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Maske zorunluluğu kalkıyor: İşte o çok yakın tarih!

Maske zorunluluğu kalkabilir: İşte o çok yakın tarih! Kitle bağışıklığı için 35 gün daha sabır

Maske zorunluluğu kalkıyor: İşte o çok yakın tarih!
25 Mayıs 2021 Salı 19:15

Kitle bağışıklığı için 35 gün daha sabır

Aşılama çalışmalarıyla ağustosa kadar 50 milyon kişi virüse karşı koruma altına alınacak. Böylelikle toplumsal bağışıklık kazanılacak.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre salgının başından itibaren hastalık geçirenler ve aşılananlarla birlikte toplumdaki bağışıklık oranı yüzde 20’yi aşmış durumda. Uzmanlar, virüsü kapmasına rağmen test yaptırmayan ve hastalığı belirtisiz geçirenlerin de hesaba katıldığında bu oranın yüzde 35’ler civarında olduğunu değerlendiriyor. Türkiye’de bugüne kadar nüfusun yüzde 14’ten fazlasına iki doz aşı uygulandı. İki doz aşı uygulanan kişi sayısı 12 milyon, hastalık geçirenlerin sayısı ise 5 milyon 200 bin civarında. Bu rakamlar ve haziranda uygulanacak 30 milyon doz aşı dikkate alındığında, Türkiye’de 50 milyondan fazla kişi temmuz başından itibaren bağışıklık kazanmış olacak.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKABİLİR

Salgının tam olarak kontrol altına alınması için ise nüfusun en az yüzde 65-70’inin aşılanması gerekiyor. BioNTech ile birlikte küçük partiler hâlinde gelmeye devam eden Çin aşısı ve Rus aşısının devreye girmesi ile birlikte, toplumdaki bağışıklık oranının ağustos ayında yüzde 65’i bulacağı aktarılıyor. Hedeflenen aşılama oranına ulaşılması durumunda maske zorunluluğunda esnetmeye gidileceği belirtiliyor.

HER GÜN 1 MİLYON KİŞİ AŞILANACAK

Öte yandan haziranda 30 milyon doz BioNTech aşısı gelmesi bekleniyor. Saklama şartları revize edilen aşı artık aile hekimliklerinde de uygulanabilecek. Böylelikle günde 1 milyon kişi aşılanacak. Bu arada, testlerin pozitif çıkma oranı son 6 ayın en düşük rakamlarında seyrediyor. Nisanda yüzde 20’leri aşan bu oran, bu hafta yüzde 4’e düştü. Hastanelerdeki doluluk oranı da yüzde 50 azaldı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iki hafta boyunca pozitiflik oranının yüzde 5'in altında olması salgının kontrol altında olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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