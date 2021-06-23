Maske Takma Zorunluluğu Kalkıyor mu?

Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.30'da başlayacak olan toplantının gündeminde, salgının seyri ve aşılama programı olacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının seyrini değerlendirmek üzere bir araya geliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantı, bugün 17.30'da video konferanas yöntemiyle gerçekleşecek.

AŞILAMA TAKVİMİ

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programına dair detaylar konuluşacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak 25 yaş üstü vatandaşların aşılanmaya başladığını duyurmuştu. Bu haftaki toplantıda yeni meslek ve yaş gruplarının açıklanması bekleniyor.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Kabine toplantısının ardından 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak normalleşme kararları, Bilim Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilecek. Vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi için gereken önlemler masaya yatırılacak.

MASKELERE VEDA

Türkiye'de aşılamada günlük rekor sayılara ulaşılırken, normalleşme adımlarının ardından gözler maske takma zorunluluğuna çevrildi.

"Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olacak." diyen Bakan Koca'nın, aşılama hızını göz önünde bulundurarak toplantı sonrasında maskelerden kurtulmaya dair detayları açıklaması bekleniyor.

GÖZLER KURUL'DA

Bakan Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 19.00’da YouTube üzerinden canlı yayınla açıklama yapacak.