Maske Satışında Detaylar Belli Oldu! Maske En Fazla 1 Liraya Satılacak

Maske fiyatında üst limit kaç lira?, Maske En fazla kaç liaraya satılacak?, Üst Limit 1 TL olarak belirlenirken, marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirdiği Kabine toplantısı sonrası
yeni kararları ulusa seslenerek açıklamış, maske satışı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Başkan Erdoğan, bugüne kadar piyasalarda satışına izin verilmeyen cerrahi maske ve bez maske satışına, halkın kolayca
ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planladıklarını bildirdi.
FAHİŞ FİYATLAR OLMAYACAK
Erdoğan, açıklamasında, "Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek, halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz."
ifadelerini kullanmıştı. Ticaret Bakanlığı ile medikal sektörün temsilcileri, yeni düzenlemeyle ilgili bir araya gelirken genelgeyle, market
ve gross marketlerde de maske satılabilmesi için izin verileceği ifade edildi.
MARKETLERDE DE SATILACAK ÜST LİMİT 1 TL
Erdoğan'ın onayına sunulacak olan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından eczane, market ve gross marketlerde satışa sunulacak cerrahi maske ücretinde üst limitin
ise 1 TL olması bekleniyor. Farklı türdeki maskeler için de farklı üst limitler belirlenecek.
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