Maske Kullanımının Zorunlu iller Hangileridir? Hangi illerde maske zorunluluğu var? İşte Detaylar

Maske Kullanımı Kaldırılıyormu ? Zorunlu iller Hangileridir Hangi illerde maske zorunluluğu var? İşte tam liste! Hangi illerde maske kullanımı yapılmayacak Maskesiz dışarı çıkmanın cezası ne kadardır ?işte Detaylar

Maske Kullanımı Kaldırılıyormu ? Zorunlu iller Hangileridir

Maske Kullanımı Kaldırılıyormu ? Zorunlu iller Hangileridir Hangi illerde maske zorunluluğu var? İşte tam liste! Hangi illerde maske kullanımı yapılmayacak Maskesiz dışarı çıkmanın cezası ne kadardır ?işte Detaylar

Maske takma zorunluluğu bulunan iller nelerdir ? İşte maskesiz sokağa çıkmanın kesinlikle yasak olduğu illerimiz…

Corona virüs salgınında ikinci dalga endişesi sürerken birçok ildede sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Uzmanların sık sık uyarıda bulunduğu, sosyal mesafe ve belli illerde maske takma gerekliliğine uymayanlara para cezası kesilebiliyor. Peki maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu şehirler…

Sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra vatandaşları corona virüsü salgınında kendisini muhafaza etmek adına tercih edilen yöntemden biri de maskesiz sokağa çıkmama yasağı bulundu . Her geçen gün sayısı yükselen illerde sokağa ve caddelere çıkarken maske takma zorunluluğu şuan devam etmekte.

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Covid 19 salgın kapsamında İllerin sayısıda çoğalmakta

---*Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Amasya,

---*Bursa, Balıkesir, Bartın, Burdur, Bolu,

---*Diyarbakır, Denizli, Düzce,

Elazığ, Erzurum,

---*Gaziantep, Gümüşhane,

---*Isparta, Iğdır,

---*Uşak,

---*Rize,

---*Tunceli,

---*Zonguldak' da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.