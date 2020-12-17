Maske cezaları iptal mi olacak,Yargıta maske cezalarını iptal mi ediyor?Maske cezası nasıl iptal edilir

corona virüs nedeni ile maske takmayanlara cezalar iptal mi oluyor

YARGITAYDAN FLAŞ AÇIKLAMA:

Yargıtay, polisin maske takmayanlar hakkında idari para cezası kesemeyeceğini, kişiyi belirleyip bunu tutanakla imza altına alarak ilgili il valiliğine göndermesi gerektiğini belirtti.

Yargıtay, İşler’e ceza kesilen İzzet Baysal Caddesi’nde, Bolu Valiliği’nce gerekli uyarı levhaları ve afişlerin asılmamış olması halinde cezanın ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Yargıtay, kararı Adalet Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda kanun yararına bozdu.

Yargıtay’ın belirlediği yöntem ışığında maske cezası Bolu Sulh Ceza tarafından yeniden değerlendirilecek.

POLİS CEZA YAZAMAZ

Yargıtay, polisin de maske takmayanlar hakkında idari para cezası kesemeyeceğini, polisin maske takmayan kişiyi belirleyip bunu tutanakla imza altına alarak ilgili il valiliğine göndermesi gerektiğinin altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

Bolu’da maske takmadığı için Elif Nihan İşler’i durduran bekçiler, Kabahatler Kanunu’na aykırılıktan 392 TL idari para cezası kesti. İşler, maske takmanın zorunlu olduğunu bilmediğini, kendisine uyarıda bulunulmadığını savunarak cezaya itiraz etti.

Bolu Sulh Ceza Hâkimliği, İşler’in itirazını haklı bulup cezayı kaldırdı.