MART 2022 EN UCUZ AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI! Ayçiçek yağı kaç TL oldu? 5 LT Yudum, Abalı, Kırlangıç güncel fiyatlar!

Güncel yağ fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Rusya Ukrayna savaşının devam etmesiyle birlikte ayçiçek yağının bulunmayacağı yönünde iddialar konuşulmaya başlandı. Bu nedenle zincir marketlerde yağ fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Stokların tükenme ve fiyatların daha da artma iddialarına karşı vatandaşlar marketlere akın ederken zincir marketler reyonlardaki yağların bazılarını kaldırdı bazılarının ise etiketlerinde artış meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler hakkında basın açıklaması yaptı. Peki, Ayçiçek yağı zamlandı mı, kaç lira oldu? 5 kiloluk Ayçiçek yağı kaç TL? İşte zam iddiaları sonrası A101, MİGROS, ŞOK güncel ayçiçek yağı fiyatları!

Rusya – Ukrayna savaşı nedeniyle, ayçiçek yağının bulunamayacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Stokların tükenme ve fiyatların daha da artma iddialarına karşı vatandaşlar marketlere akın ederken zincir marketler reyonlardaki yağların bazılarını kaldırdı bazılarının ise etiketini anında değiştirdi. Etiket değiştiremeyen bazı marketlerde ise vatandaşlar kasada farklı fiyatları görünce şok oldu. Bu noktada, ayçiçeği yağının raflardaki güncel fiyatları arama motorlarında araştırıldı. Haberimizde A101, ŞOK ve Migros marketlerde bulunan güncel ayçiçek yağı fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Peki, Ayçiçek yağı kaç lira oldu? 5 kiloluk Ayçiçek yağı kaç TL? İşte A101, MİGROS, ŞOK güncel ayçiçek yağı fiyatları!

AYÇİÇEK YAĞI ZAMLANDI MI?

Son dönemde koronavirüsten tutun yaşanan her durumu fırsat bilen Zincir marketlerin WhatsApp üzerinden fiyat belirlediği ifşa edilmiş zam ve stok oyunu ortaya çıkmıştı.

Vatandaşın cebine göz diken zincir marketlerin yeni oyunu da Rusya - Ukrayna savaşının ardından hortladı. Yaşanan savaş nedeniyle ayçiçek yağı tedariğinde sorun yaşanacağı iddiası zincir marketleri harekete geçirdi. Vatandaşın tedirginliğini fırsat bilen zincir marketler, ya reyonlardaki ürünleri depolarına kaldırdı ya da kasada fiyat farkı çıkardı.

'STOKÇULUK YAPIYORLAR, YAĞLARI RAFLARDAN ÇEKİYORLAR'



Yine büyük bir market zincirinde vatandaş ile market çalışanları arasında yaşanan tartışma yaşandı. Vatandaşlar, market çalışanlarının ellerinde bulunan yağı depoya götürerek satmadığını ve stokçuluk yaptığını öne sürerek tepki gösterdi.

ZAM OYUNU İFŞA OLDU

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise marketlerin zam oyununu ifşa etti. Bir zincir markete alışveriş yapmaya giden vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 130 lira görünce almak istedi. Fakat vatandaş kasaya gidene kadar ayçiçek yağı zamlandı.

130 LİRALIK YAĞ KASADA 200 LİRA OLDU



Kasada ayçiçek yağının fiyatının 200 lira olduğunu öğrenen vatandaş isyan etti. Daha sonra olayı kameraya çeken vatandaş, kasiyere 130 liradan geçmesi gerektiğini söyledi. Ancak bu istek kabul olmayınca vatandaş, bakanlığa şikayette bulunacağını söyledi. Daha sonra market görevlileri vatandaştan kamerasını kapatmasını isteyerek güvenlik görevlilerini çağırdı. Vatandaş ise polis çağıracağını ifade etti. Bu durum karşısında vatandaşlardan bazıları bu duruma isyan etti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. İşte bakanlık tarafından yapılan basın açıklaması:

TMO VE TARIM KREDİ MARKETLERDE YAĞ FİYATLARI

Tarım Kredi marketlerde satılan 5 lt TMO Ayçiçek Yağında Mart ayının hemen başında bahar kampanyası yaşanıyor. Fiyatı 100 liranın altına kadar düşen Ayçiçek Yağı fiyatları vatandaşın yüzünü güldürüyor. İşte Tarım Kredi 5 Mart sıvı yağ fiyatları…

KDV oranındaki düşüşün ardından üstüne bir de yüzde 30’luk indirim yapan Tarım Kredi Marketlerinde yağ fiyatları oldukça uyguna gelmeye başladı. Şu anda 5 litre TMO Ayçiçek Yağı 118.50 TL’den 105.90 TL’ye düşerken KDV indirimi de üzerine eklendiğinde bu fiyat 92.50 TL’ye kadar geriliyor. Bu indirim halkın cebine rahat bir nefes aldıracakken insanların ihtiyaçlarını kısa sürede karşılaması bekleniyor.