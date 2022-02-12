EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0

Marmaray'da sigara içen adam olay oldu! Güvenlik, kolundan tutup dışarıya çıkardı

Marmaray'da sigara içtiği anlar videoya alınan adam sosyal medyada büyük tepki çekti. Sigara içen şahsın yanında oturan başka bir tarafından çekilen videoda, güvenlik görevlilerinin, sigara içen adamı önce uyardığı daha sonra da kolundan tutarak trenin dışarısına çıkardıkları görüldü. Videoyu izleyen kullanıcılar, sigara içen adama tepki gösterirken görevlerini yerine getiren güvenlik görevlilerine destek çıktılar.

Marmaray'da sigara içen adam olay oldu! Güvenlik, kolundan tutup dışarıya çıkardı
12 Şubat 2022 Cumartesi 16:44

Marmaray'da sigara içen adamın videosu, sosyal medyada olay oldu. "Marmaray istasyonunda sigara içen abimizin hazin sonu" başlığıyla yayınlanan görüntüde, Marmaray treninin içinde sigara içerek kendisini çeken telefon kamerasına ağzındaki sigarayla poz veren adam, güvenlik görevlilerinin kendisini uyarlamasıyla büyük bir şok yaşadı.

TRENİN DIŞARISINA ÇIKARILDI

Kendisini uyaran güvenlilik görevlilerine elindeki sigarayla "sigara içiyorum" diye yanıt veren adam, güvenlik görevlilerinin "gel dışarı, gel dışarıda iç, hadi" sözlerine olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri, adama karşı bir hamlede bulunarak adamın kolundan tutup kaldırarak hızlıca trenin dışarısına çıkardı.

GÜLEREK VİDEO KAYDETMEYE DEVAM ETTİ

Sigara içen şahsın yanında oturarak o anları videoya alan maskeli şahıs ise, yaşanan bu olayları maskesine rağmen belli olan tebessümle kaydetmeye devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan bu videoyu izleyen kullanıcılar, sigara içen adama tepki gösterirken görevlerini yerine getiren güvenlik görevlilerine destek çıktılar.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.