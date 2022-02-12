Marmaray'da sigara içen adam olay oldu! Güvenlik, kolundan tutup dışarıya çıkardı

Marmaray'da sigara içtiği anlar videoya alınan adam sosyal medyada büyük tepki çekti. Sigara içen şahsın yanında oturan başka bir tarafından çekilen videoda, güvenlik görevlilerinin, sigara içen adamı önce uyardığı daha sonra da kolundan tutarak trenin dışarısına çıkardıkları görüldü. Videoyu izleyen kullanıcılar, sigara içen adama tepki gösterirken görevlerini yerine getiren güvenlik görevlilerine destek çıktılar.

Marmaray'da sigara içen adamın videosu, sosyal medyada olay oldu. "Marmaray istasyonunda sigara içen abimizin hazin sonu" başlığıyla yayınlanan görüntüde, Marmaray treninin içinde sigara içerek kendisini çeken telefon kamerasına ağzındaki sigarayla poz veren adam, güvenlik görevlilerinin kendisini uyarlamasıyla büyük bir şok yaşadı.

TRENİN DIŞARISINA ÇIKARILDI

Kendisini uyaran güvenlilik görevlilerine elindeki sigarayla "sigara içiyorum" diye yanıt veren adam, güvenlik görevlilerinin "gel dışarı, gel dışarıda iç, hadi" sözlerine olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri, adama karşı bir hamlede bulunarak adamın kolundan tutup kaldırarak hızlıca trenin dışarısına çıkardı.

GÜLEREK VİDEO KAYDETMEYE DEVAM ETTİ

Sigara içen şahsın yanında oturarak o anları videoya alan maskeli şahıs ise, yaşanan bu olayları maskesine rağmen belli olan tebessümle kaydetmeye devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan bu videoyu izleyen kullanıcılar, sigara içen adama tepki gösterirken görevlerini yerine getiren güvenlik görevlilerine destek çıktılar.