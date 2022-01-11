Marmaray'da maske tartışması

Bazı çalışanlar anlaşmalı olarak iş yerinden ayrılarak işsizlik ödeneği almaktadır. Peki bu durum tespit edilirse işçiler cezai yaptırım ile karşı karşıya kalırlar mı? Veya işsizlik ödeneği alırken bir iş yerinde sigortasız olarak çalışan işçinin ödeneği kesilir mi? İşte 12 soru başlığı altında işsizlik ödeneği ile ilgili bilinmesi gerekenler...