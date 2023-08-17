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Marmaray'da gençlere "Kız arkadaşını öpemezsin" diyen şahıs hiç beklemediği bir tepki aldı

Marmaray'da bir gencin kız arkadaşını öptüğünü gören şahıs, treni birbirine kattı. Gençlere "Burada kız arkadaşını öpemezsin" diye bağıran şahıs, kimsenin kendisine destek olmamasına sinirlenerek "Sakin ol" diyerek araya girmeye çalışan yaşlılara da saldırdı.

Marmaray'da gençlere "Kız arkadaşını öpemezsin" diyen şahıs hiç beklemediği bir tepki aldı
Kamusaati
Kamusaati
17 Ağustos 2023 Perşembe 00:59

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Marmaray'da gerçekleşen olayda, bir gencin kız arkadaşını öptüğünü gören şahıs ortalığı birbirine kattı.

"BURADA KIZ ARKADAŞINI ÖPEMEZSİN"

Kız arkadaşını öpen kişiye bağırarak "Burada kız arkadaşını öpemezsin" tepkisi gösteren şahıs, gençlerin üzerine yürümeye çalıştı. Saldırgan, araya girmeye çalışanlara da sinirlendi.

ARAYA GİREN YAŞLILARA DA SALDIRDI

Küçük çaplı arbede yaşanırken kimsenin kendisine destek olmamasına sinirlenen şahıs "Sakin ol" diyen yaşlılara vurmaya çalıştı. O anlar yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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