Marketteki tartışma karakolda bitti! Kasiyerin kıyafetini beğenmedi, polisleri sürgünle tehdit etti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, market çalışanıyla tartışması sırasında "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter." diyen, olaya müdahale eden polise mukavemet ve hakaret iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

ETİKET ÜZERİNDEN KASİYERLE TARTIŞTI

Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde dün bir zincir markete giden K.D, iddiaya göre ürünün etiketi ile kasa fiyatının farklı olduğunu, daha önce alınan sigarayı da değiştirmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kasiyer Ö.B. ile tartışmaya başlayan K.D, çocuklarına haber verdi. Markete gelen K.D'nin oğlu Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı O.D'nin de tartışmaya katılması üzerine polis çağrıldı.

Zonguldak'ta bir markette tartıştığı kasiyere "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten" diyen şahıs, olaya müdahale eden polisi de "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm." ifadeleriyle tepki gösterdi. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, market çalışanıyla tartışması sırasında "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter." diyen, olaya müdahale eden polise mukavemet ve hakaret iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

ETİKET ÜZERİNDEN KASİYERLE TARTIŞTI

Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde dün bir zincir markete giden K.D, iddiaya göre ürünün etiketi ile kasa fiyatının farklı olduğunu, daha önce alınan sigarayı da değiştirmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kasiyer Ö.B. ile tartışmaya başlayan K.D, çocuklarına haber verdi. Markete gelen K.D'nin oğlu Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı O.D'nin de tartışmaya katılması üzerine polis çağrıldı.

YERE YATIRILARAK GÖZALTINA ALINDI

Polise direnen O.D, yere yatırılarak gözaltına alındı. Polise mukavemet nedeniyle soruşturmayı Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı yürüttü. O.D, jandarmada alınan ifadesinde, Ö.B'den özür dileyerek, şeker hastası olduğu için bir anda sinirlendiğini ve pişman olduğunu söyledi. Ö.B. de şikayetçi olmadığını belirtti. Öte yandan "polise görevini yaptırmamak için direnmek" ve "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla adliyeye sevk edilen O.D, savcılık ifadesinin ardından salıverildi.