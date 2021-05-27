esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0

Markette mide bulandıran anlar! Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti

İzmir'in Buca ilçesindeki süpermarkette alışveriş yapan S.A. adlı kadının gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Markette mide bulandıran anlar! Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti
27 Mayıs 2021 Perşembe 15:25

Buca ilçesine bağlı İşçievleri Mahallesi'ndeki süpermarkette alışveriş yapan S.A.'nın yanına, bir erkek yaklaştı. Cep telefonunu çıkaran kişi, S.A.'nın alışveriş yaptığı reyona gelip, sırtı dönükken gizlice fotoğraflarını çekti.

DİĞER MÜŞTERİLER FARK ETTİ

Şüpheli daha sonra marketten çıktı. Durumu fark edenlerin uyarısı ile olanları öğrenen S.A., polise gidip şikayetçi oldu. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de saniye saniye yansıdı.

MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPAN KADININ GİZLİ FOTOĞRAFINI ÇEKEN ŞÜPHELİ ARANIYOR

HER YERDE ARANIYOR

Görüntülerde, şüphelinin cebindeki telefonu çıkarıp, sırtı dönük şekilde alışveriş yapan S.A.'ya döndürdüğü ve uzun süre bu şekilde kalması yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Markette mide bulandıran anlar! Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber