Marketlerde Litresi 15 TL'ye Ulaşan Süt Fiyatları Vatandaşları İsyan Ettirdi!

Süt ve süt ürünlerine bir haftada iki kez zam geldi. Aralık ayının ilk günlerinde maliyet artışı kaynaklı yüzde 3 ila yüzde 15 aralığında zamlanan süt ve süt ürünleri, çiftçiden alınan çiğ süte yapılan zammın uygulandığı 8 Aralık sonrası yüzde 20-51 aralığında daha zamlandı. Hafta başında yapılan zamlarla 10 liraya dayanan bir litre kutu süt, son zamlarla 15 liraya kadar çıktı.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre, ucuzluk marketlerindeki market markalı sütler 5,25-7,5 TL aralığında satılırken, yaygın markalı bir litre sütü ise artık 10 liradan aşağı almak mümkün değil. En ucuzu 9,79 TL’den satılan bir litre süt, 10,99-13,99 TL’den satılmaya başladı.

Peynir, tereyağı, yoğurt gibi süt ve süt ürünlerindeki zam oranları ise yüzde 45’ten başlayıp, yüzde 60’ı aşıyor. Hafta başında 11 TL’den satılan bir kilo yoğurdun etiketteki değişim tarihine bakıldığında dün itibarıyla 16 TL’ye çıktığı görülüyor. Daha ekonomik olmasıyla bilinen 18-20 TL aralığında satılan iki kiloluk kova yoğurtlar ise 29-37 TL aralığına çıktı. Hafta başında 30 TL olan 600 gram kaşar peynir 42 TL’yi gördü. 250 gram tereyağları ise 7 liradan 10 liraya çıktı.