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Marketlerde Litresi 15 TL'ye Ulaşan Süt Fiyatları Vatandaşları İsyan Ettirdi!

Son zamlarla birlikte marketlerde bir litre sütün fiyatı 15 TL'ye ulaştı. Sosyal medyada fahiş zamlara yoğun tepki var.

Marketlerde Litresi 15 TL'ye Ulaşan Süt Fiyatları Vatandaşları İsyan Ettirdi!
10 Aralık 2021 Cuma 14:40

Süt ve süt ürünlerine bir haftada iki kez zam geldi. Aralık ayının ilk günlerinde maliyet artışı kaynaklı yüzde 3 ila yüzde 15 aralığında zamlanan süt ve süt ürünleri, çiftçiden alınan çiğ süte yapılan zammın uygulandığı 8 Aralık sonrası yüzde 20-51 aralığında daha zamlandı. Hafta başında yapılan zamlarla 10 liraya dayanan bir litre kutu süt, son zamlarla 15 liraya kadar çıktı.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre, ucuzluk marketlerindeki market markalı sütler 5,25-7,5 TL aralığında satılırken, yaygın markalı bir litre sütü ise artık 10 liradan aşağı almak mümkün değil. En ucuzu 9,79 TL’den satılan bir litre süt, 10,99-13,99 TL’den satılmaya başladı.

Peynir, tereyağı, yoğurt gibi süt ve süt ürünlerindeki zam oranları ise yüzde 45’ten başlayıp, yüzde 60’ı aşıyor. Hafta başında 11 TL’den satılan bir kilo yoğurdun etiketteki değişim tarihine bakıldığında dün itibarıyla 16 TL’ye çıktığı görülüyor. Daha ekonomik olmasıyla bilinen 18-20 TL aralığında satılan iki kiloluk kova yoğurtlar ise 29-37 TL aralığına çıktı. Hafta başında 30 TL olan 600 gram kaşar peynir 42 TL’yi gördü. 250 gram tereyağları ise 7 liradan 10 liraya çıktı.

"Sanayici zamları ikiye bölüp yansıtacak"

Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cihat Şimşek, çiğ süte yapılan yüzde 47’lik zamdan sonra sanayicinin geçiş fiyatı uygulayacağını, fiyatlardaki artışı ikiye bölerek farklı tarih aralıklarında yansıtacağının bilgisini aldığını söyledi. Şimşek’in aktardığına göre, özellikle peynir fiyatlarında bu uygulamaya gidilecek.

Süt ve süt ürünlerinde perakende fiyatına etki eden unsurlar çiğ süt fiyatları, ambalaj ham madde fiyatları, elektrik, doğalgaz, işçilik bedelleri, endüstriyel işleme giderleri, akaryakıt fiyatları, pazarlama ve dağıtım maliyetleri olarak öne çıkıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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hakan sarı - 46 saniye önce
bu kadar zammı olur hayataımda ben böyle zam görmedim yönetemiyorsanız bırakın kardeşşim bu ne yaw ekonomin batmış yok uçacağız yok kaçacağız yok çok iyiz diyorsunuz
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