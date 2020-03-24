Marketler saat kaçta kapanacak,Saat kaçta açılacak mart 24 2020,Tüm market saat 21,00 da mı kapanacak

a101,bim,şok corona virüsü nedeni ile saat kaçta açılıp kapacanacak,süpermarketler kaçta açılacak

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİR EMİR DAHA GELDİ

TÜRKİYE GENELİNDE TÜM MARKETLER SABAH 9'DA AÇILABİLECEK EN GEÇ 21,00 DA KAPATILACAK.CORONA VİRÜSÜ NEDENİ İLE BU YASAKLAR GELMİŞTİR.

Marketlerin çalışma saatleri sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Genelgeye göre, market içindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise, içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Mahalle bakkalları veya normal marketler içinde geçerlimi?

Evet bu bir içişleri bakanlığınının emridir,En erken saat 9 da açılıp en geç 21,00 da kapanacak.

A101, ŞOK, BİM gibi alışveriş merkezleri de bu kurala uyacaklar.

Ayrıntılar gelecek...

İKİNCİ EMİR İSE OTOBÜSLER İÇİN

Otobüsler kapasitesinin en fazla %50'sini yolcu olarak taşıyabilecek.Ayrıca otobüslerde yakın temasın önüne geçilecek.Yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak

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