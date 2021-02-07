Markete alışverişe gideceklere skandal çözüm! Vatandaşı çileden çıkardı

Türkiye genelinde 55 Bin Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT tarafından yapılacak personel alımı bekleyenlere kötü haber geldi. 55 Bin PTT personel alımı ilanı ile ilgili son detaylar haberimizde...