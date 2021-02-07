Markete alışverişe gideceklere skandal çözüm! Vatandaşı çileden çıkardı

Markete alışverişe gideceklere skandal önerileri Takvim Gazetesi manşetinden duyurdu. Takvim gazetesinin önerileri vatandaşları çileden çıkardı.
Ekonomik sıkıntılardan dolayı alışveriş yapmakta zorlanan vatandaşa çözüm önerisi Takvim Gazetesi manşetten açıkladı.
SKANDAL ÖNERİLER TEPKİ ÇEKTİ
Gazetenin manşetinden "Bu haberi okumadan markete girmeyin çıkarken üzülmeyin! Türlü türlü psikolojik tuzaklar kuruyorlar..." diyerek skandal önerileri açıklayan Takvim gazetesi vatandaşların tepkisini çekti.
VATANDAŞ ÇİLEDEN ÇIKTI
Zam üstüne zam gelmesine 1 tek satır bile eleştiride bulunmayan Takvim'in hazırladığı ipuçları arasında "Cazip kokular yoldan çıkarmasın, alışverişe çocuklarla çıkmayın, sepet kullanın" gibi maddeler vatandaşları çileden çıkardı.
Takvim gazetesinin tepki çeken önerileri şöyle:
Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. çocuklar olmasın.
Büyük araba doldurmaya teşvik eder. Sepetten şaşmayın.
Sebze, meyve, süt, et alın. Abur cuburdan kaçının.
Cazip kokular yoldan çıkarmasın. Evde hiçbiri kalmaz.
Ürünlere dokunmayın. Sahiplik duygusu almaya zorlar.
İkramları geri çevirin. Dilinize değdiği an tuzağa düşersiniz.
Islak yeşillik taze görünür, kolay satılır. Ama çabuk çürür.
Pahalı ürün göz hizasındadır. Yukarıya ve aşağıya bakın.
Gurme reyonunda zemin titrer. Yavaşlar, daha çok alırsınız.
Kasiyer indirimli ürün teklif eder. Rafta da aynı fiyattır.