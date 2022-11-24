Mariya Zaharova: Türkiye'nin operasyonu Suriye'de gerilimi artırır

Kayseri'de, para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.'nin, 2 ayrı suçtan toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Falaka olayında eşi ve diğer kadınların rızasının olduğunu söyleyen Erkan T. "Kimseyi zorlamadım" dedi. Sanığın şikayetçi olmayan eşi H.T., "Bana karşı zorla bir eylemi olmadı. Fantezi amacıyla bir kez ayaklarımı bağlayıp, falakaya yatırdı" dedi.