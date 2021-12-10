Mardin'de polis aracına tuzaklanan bombanın failleri yakalandı

Nusaybin'de polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda 4 şahıs gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitingine yönelik bir bombalı tuzak polisin dikkati sayesinde önlenmişti. Mitingte görevli polis memurlarından birinin özel aracının altına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı yerleştirildiği tespit edilmişti. Mardin'in Nusaybin ilçesinde aracın altına yerleştirilen bomba düzeneğiyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 4 KİŞİ YAKALANDI İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D., S.D., Ş.A. ve A.A.'nın gözaltına alındığını duyurdu. ÜÇÜNDEN İTİRAF GELDİ Şüphelilerden 3'ü ilk ifadelerinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti. Operasyonda ayrıca bombaya ait uzaktan kumanda ele geçirildi.

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