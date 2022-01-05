Mardin'de aşırı yüklenmeden elektrik trafoları patladı
Kızıltepe ilçesinde aşırı yüklenmeden kaynaklı elektrik hatlarında patlamalar meydana geldi. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Türkiye yeni yıla yüksek elektrik zamlarıyla girdi.
Batı illerinde zam tepkileri yükselirken kaçak elektrik kullanımında zirvedeki doğu illerinde, kış aylarında kaçak kullanım oranları daha da arttı.
AŞIRI YÜKLENMEDEN TRAFOLAR PATLADI
Kaçak kullanım oranının yüzde 72 seviyelerinde olduğu Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, havaların soğumasıyla birlikte kaçak elektrik kullanımının arttığı kentte aşırı yüklenmeden dolayı iki ayrı elektrik hattında patlama oldu.
O ANLAR KAMERADA
Alevlerin gözyüzüne yükseldiği anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı
KABLOLAR YENİLENİYOR
İhbar üzerine mahalleye gelen Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri, bölgedeki akımı kesip, hatlardaki arızayı gidermek için kablo yenileme çalışması başlattı.
AŞIRI YÜKLENMEDEN PATLADI
Yetkililer, aşırı yüklenmeden kaynaklı patlamaların meydana geldiğini ve enerji hatlarındaki yenileme çalışmaları sonrasında bölgeye elektrik verileceğini söyledi.