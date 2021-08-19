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Marcao, kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasının ardından sarı-kırmızılı ekip tarafından kadro dışı bırakıldı.

Marcao, kadro dışı bırakıldı
19 Ağustos 2021 Perşembe 00:45

Galatasaray Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao’nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.

Marcao, kadro dışı bırakıldı #1

"İDARİ VE MALİ CEZA OYUNCUMUZA TEBLİĞ EDİLECEK"

2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Marcao, kadro dışı bırakıldı #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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