Mansur Yavaş terörist başı Abullah Öcalan'a 'Apo Bey' dedi

HDP'nin yöneticileri arasında Kandil'le bağlantılı olanların olduğunu ve oy almak için Öcalan'ın içeriden çıkarılacağını söylediklerini belirten Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın "Apo Bey" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Türkiye'nin tarihi seçimleri için nefesler tutuldu.

Seçimlere 3 kala siyaset arenası hareketlendi..

Terörle arasına mesafe koyamayan HDP ve diğer bileşenlerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alması, altılı masayı memnun etti.

Çeşitli illerde mitingler düzenleyen HDP, Kılıçdaroğlu'nun seçilebilmesi için çalışmalarını sürdürürken bir de Kandil'den destek açıklamaları geliyor..

PKK'nın sözde yönetici kanadından yapılan açıklamalarda, Kılıçdaroğlu'nun adaylığında birleşme çağrısı yapılıyorken, HDP de bir yandan Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan'a özgürlük beklentisiyle Kılıçdaroğlu'nu yeni Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor.

Millet İttifakı da meydanlarda sokaklarda düzenledikleri etkinliklerle vaatlerini, projelerini anlatarak karşı tarafı eleştiriyor.

Habertürk canlı yayınına katılan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, Kandil'den yapılan açıklamaların Millet İttifakı'nı hedef aldığını söyledi.

"Apo bey" dedi

HDP'nin yöneticileri arasında Kandil'le bağlantılı olanların olduğunu ve oy almak için Öcalan'ın içeriden çıkarılacağını söylediklerini belirten Yavaş, "Apo Bey" dedi: