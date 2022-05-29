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Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah

Van'da esnaf ziyaretinde bulunan Mansur Yavaş, bir vatandaşın "Sizi çok seviyoruz başkanım. Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz" demesi üzerine "İnşallah" yanıtını verdi.

Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Kamusaati
Kamusaati
29 Mayıs 2022 Pazar 10:56

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 'Belediye Başkanları Çalıştayı' dolayısıyla bulunduğu Van'da esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I DA İSTİYORUZ"

O sırada birlikte fotoğraf çektirme isteğini kırmadığı bir vatandaş, Mansur Yavaş'a "Sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz" dedi. Mansur Yavaş ise "İnşallah" dedikten sonra vatandaşlarla sohbet etmeye devam etti.

"BİZ OY İÇİN GELMEDİK, BEN BELEDİYE BAŞKANIYIM"

Başka bir vatandaşın "Başkanım siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz" demesi üzerine ise Yavaş, "Biz oya gelmedik ben belediye başkanıyım" yanıtını verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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