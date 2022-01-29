Mansur Yavaş'tan CHP'li vekilin baldızına atama kıyağı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin baldızını Kültür Daire Başkanlığına atayarak üzerindeki “alevi” baskısını bir nebze de olsa gidermesi CHP içinde gerginliğe sebep oldu.

Ankara Büyükşehir'in CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ın, özellikle CHP kanadından gelen atama taleplerini içeren baskılar karşısında bunaldığı konuşulurken, son yapılan bir atama bu baskılara karşısında bir nebze de olsa rahatlamayı düşünen Yavaş'ı zora soktu.



Mansur Yavaş'ın, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin baldızı Aslı Aynaoğlu Kuzulu'yu Kültür Daire Başkanlığına atadığı, bu atamanın CHP içerisinde ve CHP Ankara il örgütünde büyük rahatsızlığa sebep olduğu belirtildi.







CHP'deki Alevi kökenli vekiller içerisinde öne çıkan isimlerden Ali Haydar Hakverdi'nin eşi Özlem Ayanoğlu'nun kardeşi olan Aslı Ayanoğlu'nun, 2015 yılında Afyon'un İhsaniye ilçesinde Kaymakam olarak görev yaptığı sırada tanıştığı İhsaniye Adliyesi hakimi Özgür Kuzulu ile evlenerek Kuzulu soyadını aldığı öğrenildi.



Malatya Arguvan, Afyon İhsaniye, Kastamonu Abana ve Tekirdağ Kapaklı'da kaymakamlık görevlerinde bulunan Aslı Ayanoğlu Kuzulu'nun Kaymakam refikliği görevini de Ankara Ayaş'ta tamamladığı görüldü.







Aslen Balıkesir'li olan Aslı Ayanoğlu Kuzulu'nun kaymakamlık mesleğini neden bıraktığı bilinmezken, kaymakamlıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı görevini kabul etmesi manidar karşılandı.