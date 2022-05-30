Mansur Yavaş'ın sözcüsünden Selahattin Demirtaş açıklaması

Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini isteyen kişiye “inşallah” diye cevap veren Mansur Yavaş, tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

CHP 27-28-29 Mayıs tarihlerinde Van'da 248 başkanın katıldığı Belediye Başkanları Çalıştayı düzenledi.

Bu kapsamda şehre gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın esnaf ziyaretinde kendisine "Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz" şeklinde seslenen birine "İnşallah" demesi gündeme oturdu.

Tartışmalara neden olan olaya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Twitter'dan uzun bir açıklama yayınladı.

"Manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Söz konusu olayın manipülatif şekilde kamuoyuna yansıtıldığını söyleyen Gültekin, Yavaş'ın konunun muhatabı olmadığının altını çizdi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"ABB Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Başkanları toplantısına katıldığı Van’da vatandaşlarla bir araya gelmiştir. Van halkı Sn. Başkan’a yoğun ilgi göstermiş, bu nedenle zaman zaman programda aksamalar dahi yaşanmıştır. Bu ilginin bazı odakları rahatsız ettiği açıktır.

Sn. Başkan, yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikâyetini dile getiren bir kişiye sıkça “inşallah” sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Esnaf ziyareti esnasında kalabalıkta oluşan bu durum görüntülerde de net olarak anlaşılmaktadır. Hal böyle iken; özel demeç verilmiş gibi atılan başlıklar, kesilip biçilen videolar ve dev bir trol organizasyonu ile yapılan suni algılar gerçeğin karşısında hapsolmaya mahkumdur.

ABB Başkanı, 6 milyon Ankaralının Belediye Başkanı olma vazifesini hiçbir ayrım gözetmeksizin sürdürmektedir. Bu sorumluluk gereği bugüne dek siyasi hiçbir konuda yorum yapmamıştır; bundan sonra da görevi tamamlanana kadar yapmayacaktır.

"Konunun muhatabı Mansur Yavaş değildir"

Selahattin Demirtaş konusunun muhatabı ABB Başkanı Mansur Yavaş değil, mahkemelerdir. Hukukun üstün olduğu çağdaş demokrasilerde bu meseleler siyasetin değil hukuk devletinin konusudur. Bir hukukçu olan Sn. Başkan da ülkemizde bu ilkenin yerleşmesini gönülden savunmaktadır.

Sn. Başkan'ın vatan ve millet sevgisi mevsimlik değildir; mamipülatif haberleri yapanların meşrebinde olduğu gibi zaman ayarlı hiç değildir. Bu duruş, ezelden ebede sabit kalacaktır.

"Belli odaklarca" yapılan ve her geçen gün dozu artırılarak sürdürülen kirli siyasetin farkındayız. Altını çizerek söylüyoruz: İstediğiniz tuzağı kurun, elinizden geleni ardınıza koymayın.

En nihayetinde “samimiyet” kazanacak, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara’da 3 yıldır hiçbir vatandaşı ayırt etmeden inşa ettiği “güven” duygusu daha da artacaktır."