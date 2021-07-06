Mansur Yavaş'ın sınavsız personel alımı Sayıştay denetimine takıldı

Mansur Yavaş, seçim döneminde hak, eşitlik ve adalet kavramlarını ağzın düşürmemişti. Sayıştay denetçilerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki incelemelerinde Başkan Mansur Yavaş'ın Özel Kalem müdürlüğü kadrosunu memuriyete geçiş basamağı yapması denetime takıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın, Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunu memuriyete geçiş basamağı olarak kullandığı ortaya çıktı.

Avazturk.com'da yer alan habere göre; Sayıştay denetçilerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki denetimlerini tamamladıktan sonra hazırladıkları tespit raporu, Başkan Mansur Yavaş'ın bir çok ihaleyi usulsüz yöntemlerle yaptığı, belediye taşınmazlarının kiralamalarında usulsüzlüklere imza attığı gibi bulguları gün yüzüne çıkarırken Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunun da memuriyet için basamak olarak kullanıldığı öğrenildi.

Sayıştay Denetçilerinin, denetimler sonrasında hazırladıkları ve birimlere dağıtıldığı öğrenilen tespit raporunda, "Özel Kalem Müdürlüğünün Memuriyete Sınavsız Girişin Aracı Olarak Kullanılması" başlığı altında şu ifadelere yer verildi:

"Bağlı idare özel kalem müdürlüğü kadrosunun, sınavsız bir şekilde memuriyete geçişin aracı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir."

Söz konusu raporda, Sayıştay Genel Kurulunun 04.04.2005 tarih ve 5119/1 numaralı kararına da atıfta bulunularak, "açıktan istisnai memuriyet kadrolarına atanan kişilerin daha sonra naklen diğer memur kadrolarına atanmalarının, memurluk sınavlarına girmiş ve başarılı olmuş kişilere karşı haksız bir durum yarattığı vurgulandıktan sonra bu durumun Anayasanın 'kanun önünde eşitlik' ve 'kamu hizmetine girmede eşitlik' ilkelerini ihlal edici nitelikte olduğunun altı çizilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN KİŞİ 5 HAFTA GEÇMEDEN MEMUR YAPILMIŞ

Raporda mevzuat hatırlatmalarından sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinin bağlı idaresi olan EGO'nun özel kalem müdürlüğü kadrosuna 23 Ekim 2020 tarihinde açıktan atanan bir kişinin, bu atamanın üzerinden henüz beş hafta geçmeden 27 Kasım 2020 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesinde memur kadrosuna naklen atamasının yapıldığı tespitine yer verildiği görüldü.

Bu tespitin usulsüz olduğuna dair ifadeler ise rapora şu yekilde yansıdı:



"Sonuç itibariyle, 2020 yılında bağlı idare özel kalem müdürlüğüne yapılan atamada; ilgilinin bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun Ankara Büyükşehir Belediyesindeki memur kadrosuna sınavsız atama yolu olarak kullanıldığı, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durumun oluşturulduğu tespit edilmiştir."