Mansur Yavaş'ın sel mağduru vatandaşlarla diyaloğu

1 Temmuz 2022 Sigaraya zam geldi mi?, Sigara fiyatlarına ÖTV zammı uygulanmasının ardından tütün kullanıcıları güncel sigara fiyatlarını merak ediyor. Peki, Özel Tüketim Vergisi ÖTV ile sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 1 Temmuz güncel sigara fiyatları ve konuya ilişkin son gelişmeler... Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.