Manisa'da şu günde dehşet tüm aileyi taradı!

Manisa da şok edici bir haber..Tüm aileyi katletti!

Manisa'dan malesef bugün şok edici bir haber geldi.Manisa Salihli'de saat 11 sularında 4 kişinin ölmesine şok olay tüm Manisayı üzüntüye boğdu..

Aralarında daha önceden de mera yüzünden hüsümet bulunan Bekir K. (57) ve Galip K. (57) isimli 2 kardeş ile daha önceden aralarında mera yüzünden husumet bulunan Halime Mısırlı (64), Halil İbrahim Mısırlı (40), Hasan Mısırlı (63) ve Halil Mısırlı (41) isimli şahıslar arasında tartışma çıktı.

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Tartışma sonucunda cezaevinden yeni çıkan Hasan Mısırlı (63), Bekir K.'yu (57) bıçakla yaraladı. Kavganın büyümesi sonucu Galip K. yanında bulunan av tüfeği ile Halime Mısırlı, Hasan Mısırlı, Halil Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olayda hafif şekilde yaralanan Bekir K. ile olayın şüphelisi olan Galip K. isimli şahıslar olayda kullanıldığı tespit edilen av tüfeği ile birlikte yakalandı.

Olayda hayatını kaybeden Manisalı vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.