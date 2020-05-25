Manisa'da o devlet hastanesi tamamen kapatıldı!

Manisa saruhanlı devlet hastanesi koronavirüsü nedeni ile kapatıldı mı?

Manisa Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde aralarında doktor, hemşire, ambulans şoförü olmak üzere çok sayıda çalışanda yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu hastanenin poliklinik ve yataklı servisleri geçici bir süreliğine kapatıldı.

MANİSA SARUHANLI İLÇESİNDE ŞOK!

Saruhanlı Devlet Hastanesinde

DOKTOR

HEMŞİRE

AMBÜLANS ŞÖFÖRÜ

Gibi hastane çalışanlarında corona virüsün tespit edilmesinin ardından Saruhanlı devlet hastanesi acil servis dışında tamamen kapatıldı.

Peki hastaneye gelen,giden vatandaşların durumu ne olacak?

Hastanede çalışan birçok personelin covid-19 testi pozitif çıkınca ilçe tedirgin oldu.Mutlaka bu esnada hastaneye muayeneye gelen,hastaneden hizmet alan vatandaşlar vardır.Onların nasıl tespit edileceği konusunda bir açıklama yapılmadı.

MANİSA VALİLİĞİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

İlimiz Saruhanlı İlçesi Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan personelde Kovid-19 vakalarında artış tespit edilmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı ve Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararı ile Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi yataklı servisleri ve polikliniklerde verilen sağlık hizmetlerine geçici süreliğine ara verilmiş, hastanede yatan hastalar gerekli önlemler alınarak Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kovid-19 testi pozitif çıkan hastane personeli tedavi altına alınmış, pozitif vaka temaslılarına ilişkin filyasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte hastanede acil servis hizmetleri verilmeye devam edecek olup, acil servise başvuran hastaların kontrolleri hastane bahçesine kurulan triaj çadırında yapılacaktır".

KAYNAK: İHA