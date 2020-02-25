'Manevi diriliş ve arınma mevsimi' üç aylar başladı 3 aylar başladı mı? İşte 3 aylar başlangıcında yapılacak ibadetler ve dualar

'Manevi diriliş ve arınma mevsimi' üç aylar başladı 'Manevi diriliş ve arınma mevsimi' üç aylar başladı 3 aylar başladı mı? İşte 3 aylar başlangıcında yapılacak ibadetler ve dualar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 Dini günler listesinde tarihini günler öncesinden duyurduğu 3 aylar, 25 Şubat 2020 tarihinde bugün geldi . Recep, Şaban ve Ramazan aylarının yer aldığı ve Miraç, Berat kandilleri ile Kadir gecesinin de içinde barındırmış olduğu 3 aylar, ibadetler ve dualarla sürüyor. Peki, 3 aylarda yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir? İslam aleminde adı geçen üç makbul aylar recep, şaban ve ramazan dır manevi yenilenme ve arınma zamanı olan üç aylar, bugün itibariyle merhaba dedi . Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri istenir edilen 3 aylarda, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi de eşlik ediliyor ediliyor. Peki, 3 aylar ibadetleri neler? işte 3 aylar duaları...



11 ayın sultanı Ramazan ayının da müğdecisi olan 3 ayların başlamasıyla beraber gündeme gelen konulardan biri de ibadetler ve dualar oldu. 3 ayları nasıl geçirmeleri gerektiğini merakla bekleyen insanlar . Peki, 3 aylar ibadetleri neler? Bu ayda okunacak dualar hangileri?

Hazreti Muhammed (S.A.S) recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye hakka yakardığını , ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğunu, recep ve şaban aylarında ise Hazreti Muhammed'in diğer aylara göre daha çok nafile oruç tuttuğunu aktardı .

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