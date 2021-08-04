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Manavgat'taki yangınını çıkan çocuk tutuklandı

Manavgat'taki orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmada ilçe merkezindeki yangını çıkaran C.Y. (16) tutuklandı.

Manavgat'taki yangınını çıkan çocuk tutuklandı
04 Ağustos 2021 Çarşamba 01:17

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında özellikle Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi ve Sarılar Mahallesi'ni etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ, YANGINI ÇIKARAN KİŞİ BELLİ OLDU

Bu kapsamda elde edilen deliller, çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, yangını C.Y.'nin çıkardığı belirlendi.

Geçen cuma günü polis ekiplerince yakalanan C.Y., emniyet müdürlüğünde 4 gün sorgulandı.

DELİLLERİ GÖRDÜ, İTİRAZ EDEMEDİ

Yangını kendisinin çıkarmadığını iddia eden C.Y., polisin delillerine ise itiraz edemedi.

Bugün adliyeye sevk edilen C.Y., savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Sulh Ceza Hakimi tarafından da ifadesi alınan C.Y. 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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