Manavgat'taki orman yangını tekrar yerleşim yerlerine sıçradı! Bölge halkı nöbet tutuyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarının söndürme çalışması karadan müdahaleyle devam ediyor. Gece tekrar yerleşim yerlerine yaklaşan alevler yüzünden Çolaklı Mahallesi'nde vatandaşlar evlerine ve hayvanlarına zarar gelmemesi için nöbet tutuyor.

Manavgat'ın farklı noktalarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler kullanılamaz hale geldi, ahır ve bahçelerdeki hayvanlar telef oldu, bazı araçlarda, iş makinelerinde ve meyve bahçelerinde hasar oluştu.

4 KÖY BOŞALTILDI

Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki mahallelerinin kuzey kısımları boşaltıldı. Yangına 1 İHA, 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve su ikmal araçlarıyla müdahale edildi.

YANGINDAN ETKİLENEN 11 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Manavgat'ta kriz masası oluşturularak evleri boşaltılan vatandaşlar için 700 civarında konaklama yeri ayarlandı. Yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 51 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

YANGINA MÜDAHALE KARADAN SÜRÜYOR

Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durduruldu, söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren havadan müdahalenin yeniden başlayacağı bildirildi.

ÇOLAKLI'DA TEDİRGİN BEKLEYİŞ

Manavgat'ta öğle saatlerinde başlayan yangın, akşam saatlerinde etkisini gösteren rüzgarın da etkisiyle sürüyor. Çolaklı bölgesinde etkisini artıran alevler nedeniyle orman bölge müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda arazöz bölgeye sevk edildi. Bölgede elektriklerin kesik olması nedeniyle vatandaşlar karanlıkta evlerinin önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı vatandaşlar ise yol kenarından alevleri tedirgin bakışlarla seyretti.

"SABAHA KADAR UYAMAYACAĞIM"

Çolaklı Mahallesinde yaşayan Ayşe Aktaş, hayvanlarının yanında beklediğini söyledi. Sabaha kadar ahırdaki keçi ve ineklerini korumak için uyumayacağını belirten Aktaş, "Korktuk ama mal da canın yongası. Mecburen onları bekleyeceğim. Başka bir şeyimiz kalmadı" dedi.

YANGIN SERALARA DOĞRU İLERLİYOR

Öte yandan, yanan alana çok yakın noktada muz seralarının olduğu, yangının rüzgarın da etkisiyle birlikte seralara doğru ilerlediği görüldü.