Manavgat'ta can veren orman işçisinin oğlu: Emekli olduğu halde işinden kopamadı Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında arazözde hayatını kaybeden 2 orman işçisinden Yaşar Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş, "Emekliliğine rağmen işini seviyordu" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarında arazözlerin, alevlerin arasında kalması sonucu 2 orman işçisi yaşamını yitirdi.

Orman işçilerinden Yaşar Cinbaş'ın(53), Manisa Kırkağaç'ın Şair Eşref Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi, Kaymakam Murat Büyükköse ve Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz verdi.

Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş(23) ve eşi Havva Cinbaş, uzun süre gözyaşı döktü. Mesai arkadaşları da Cinbaş'ın evine Türk bayrağı astı.

İZMİR DEPREMİNDE DE GÖREV ALDI

Evli ve 2 çocuk babası olan Yaşar Cinbaş'ın 29 yıllık ormancı olduğu, son 9 senedir de Kırkağaç Orman Şefliği'nde görev yaptığı öğrenildi. Cinbaş'ın, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından arama-kurtarma ekibinde de görev aldığı belirtildi.

"İŞİNİ ÇOK SEVDİĞİ İÇİN KOPAMIYORDU"

Yaşar Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş, babasının 4 yıl önce emekliliği hak ettiğini belirterek, "Babamla en son bayramın 1'inci günü görüşmüştük. Yanan ormanları kurtarmak isterken hayatını kaybetti. İşini çok seviyordu. Deli dolu bir insandı. İzmir depreminde de AFAD ile görev alan ekipteydi. Emekliliği gelmiş olmasına rağmen çok sevdiği için görevinden kopamıyordu. 24 Ağustos'ta avukatlık ruhsatımı alacaktım ve onu bekliyordu sonrasında 'Emekli olurum artık çalışmam' diyordu" diye konuştu.

"ALLAH CEZALARINI VERSİN"

Orman yangınlarına da değinen Cinbaş, "Herkesin vicdanına kalmış. Sadece insanlar değil farklı canlılar da yanarak öldü. Allah bunu bilerek yapanlara cezasını versin" dedi.

CENAZELERİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Yaşar Cinbaş'ın cenazesi, bugün saat 09.00'da evinin önünde helallik alınmasından sonra torağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine gönderilecek.

Öte yandan aynı olayda alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden, evli ve 2 çocuk babası Erdal Tovka'nın (37) da memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde bugün toprağa verileceği belirtildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangına müdahale edilen arazözde hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın, alevlere mücadele yürütürken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı.

Yaşar Çinbaş'ın, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, hortumla alevlere su tuttuğu ve yangını söndürmeye çalıştığı anlar yer aldı.