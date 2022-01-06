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Mamak'ta sokak hayvanlarını sahiplenenlere maddi destek

Mamak'ta sokak hayvanlarını sahiplenenlere maddi destek Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesiyle ilgili çalışma başlatan Mamak Belediyesi, hayvan sahiplenenlere 500 lira nakdi destek vereceğini açıkladı.

Mamak'ta sokak hayvanlarını sahiplenenlere maddi destek
06 Ocak 2022 Perşembe 16:44

Sokaklarda başıboş halde gezen hayvanların tehlike arz etmesi nedeniyle başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belediyeler sokak hayvanlarını güvenli barınaklara almaya başlarken, kimi belediyeler de farklı çalışmalara imza atıyor.

Ankara'da Mamak Belediyesi, bugün yaptığı Meclis Toplantısı'nda sokak hayvanlarını sahiplenenlere maddi destek vereceklerini açıkladı.

SOKAK HAYVANI SAHİPLENENE 500 LİRA DESTEK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sokak hayvanları sahiplenen hemşehrilerine aylık 500 lira ve mama desteği vereceklerini Twitter hesabından duyurdu.

"KAMPANYAYA ÖNEMLİ BİR TALEP OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Meclis'te kararı oylamaya sunan Köse, "Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusunda bir kampanya, çalışma başlatmıştık geçen yıl. Bu çerçevede sokak hayvanlarını sahiplenenlere nakdi bir yardım yapalım demiştik. Aynı zamanda 150 lira bir rakam belirlemiştik geçen yıl için. Bu sene için 500 lira teklif ediyorum. Sokaktan hayvan sahiplenen hemşerilerimize aylık olarak 500 lira nakit destek vereceğiz.

Aynı zamanda mama ve bakımını da apacağız. Hem onları sahiplendireceğiz, o hayvanları korumuş olacağız. Bu kampanyaya önemli bir talep olacağını da düşünüyorum açıkçası. Hayvanların sahiplendirilmesiyle ilgili 150 lirayı 500 liraya çıkararak oylanmasını takdirlerinize sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

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