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Maltepe'de ceza kesilen sürücü minibüsü bırakıp uzaklaştı

Maltepe'de fazla yolcu alan sürücü, koronavirüs denetiminde ceza kesilince minibüsünü bırakıp gitmek istedi, polis izin vermedi.

Maltepe'de ceza kesilen sürücü minibüsü bırakıp uzaklaştı
03 Nisan 2021 Cumartesi 10:38

Kartal- Kadıköy hattında çalışan bir minibüs, D100 karayolu Maltepe mevkisindeki denetim noktasında trafik polisleri tarafından durduruldu.

Minibüste koronavirüs kurallarına göre olması gerekenden fazla yolcu çıktı.

"BİTTİM BEN"

Sürücü Cihan Yavuz,  "Bu araç buradan gitmeyecek, çalışmayacağım. Bittim ben." diyerek araçtan indi.

Sürücü işlem yapılmak üzere polis aracına götürülürken "Neden kurallara uymuyorsun?" diyen polise, "Hangi kurallara uymuyorum" dedi ve minibüsü bırakarak gitmeye çalıştı.

Yolcular ise araçtan inerek başka toplu taşıma araçlarına yöneldi.

Maltepe de ceza kesilen sürücü minibüsü bırakıp uzaklaştı #1

"BEN ARTIK ÇALIŞMIYORUM"

Cihan Yavuz, kolundan tutarak cezai işlemin yapılacağı aracın yanına götüren polise, "Bu araç para kazanmıyor, garaja çek. Ben artık çalışmıyorum." dedi.

Sürücüye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 lira ile fazla yolcu almaktan 144 lira cezai işlem uygulandı.

İşlemlerin ardından sürücü olay yerinden ayrılırken, aracı ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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