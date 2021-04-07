Malesef Korona virüste Olan Oldu

Türkiye bir yandan normalleşmeye dönerken bir yandan da çoğalan olayların önüne geçmeye çalışıyor. Ülke çapında kontroller sıklaştırılırken bugün birtakım illerde karantina kararı alındı.

TOKAT’TA 2 MAHALLE, 1 KÖY VE 1 BELDEDE 10 GÜNLÜK KARANTİNA

Tokat’ın Erbaa eyaletinde c’orona virüsü olaylarının yükselmesi nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kurulu doğrulusunda karantina uygulanmasına karar verdiği 2 mahalle, bir köy ve bir beldede gece yarısı itibariyle giriş ve çıkışlar polis ve jandarma ekipleri doğrulusunda kapatıldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca co’rona vi’rüsü olaylarındaki

artış nedeniyle ilçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Tepekışla Köyü ve Karayaka Beldesi’nde 10 gün süre ile karantina uygulanması kararlaştırıldı. Karar gereğince gece 00.01 itibariyle 2 mahalle ile köy ve beldenin girişleri polis ve jandarma ekipleri doğrulusunda kapatıldı.

Polis ekipleri, aşağı yukarı 8 bin bireyin yaşadığı ilçe merkezindeki 2 mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatarak karantina kurallarını uyguladı. Öte yandan, daha evvelce karantinaya alınan Alacabal Mahallesi ile Tanoba Beldesi’ndeki karantina kararı ise pazartesi gününden itibaren 10 gün daha uzatıldı.

OSMANİYE’DE BİR KÖY VE APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

Osmaniye’de, 5 pozitif olay teşhis edilen Dereli köyü ile 8 pozitif olay teşhis edilen YediOcak Mahallesi 12512 Sokak’ta teşhis edilen Mahmut Sekni apartmanı bulaşın önlenmesi ve halk sağlığını korunması hedefiyle İl Hıfzıssıhha Meclis kararı ile karantinaya alındı. Valilikten oluşturulan bildirimde şu şekilde denildi:

İlimiz merkez ilçe Dereli köyünde 28 Şubat 2021 tarihinden bu yana k’orona v’irüs (C’ovid-19) tanılı toplam 5 pozitif olay, merkez YediOcak Mahallesi 12512 Sokak’ta teşhis edilen ve 16 daireden meydana gelen Mahmut Sekni Apartmanı’nda 24 Şubat 2021 tarihinden bu yana k’orona v’irüs (C’ovid-19) tanılı toplam 8 pozitif olay teşhis edilmiştir. * Söz hususu Dereli köyünün ve Mahmut Sekni apartmanının bulaşın engellenmesini sağlamak, halk sağlığını güvenliğini sağlamak ve k’orona v’irüs sal’gınını kontrol altında tutmak hedefiyle Umumi

Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 05.03.2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına karar verilmiştir. AKSARAY YARIN TAM KAPANACAK Şubat ayının ilk haftalarında İngiltere’den gelen m’utasyonlu vi’rüsün gördüğünüz 6 il arasında yer alan ve olay adedinin artış göstermesi neticesi kırmızı kategoriye taşınan Aksaray’da Piyasa günü bakkal, market, fırın, kuru yemişçi, kasap gibi bütün istisnalar ortadan kaldırılarak tam kapanmalı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. “2. GÜNCELLEMEYE KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK” İstisnaları ortadan kaldırdıklarını ve vatandaşa lüzumlu duyuruyu yaptıklarını bildiren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, şunları söyledi:

Piyasa günü tamamıyla sokağa çıkma yasağı hıfzıssıhha kararı aldık biliyorsunuz. İstisnaları da kaldırdık. Şimdiden de vatandaşlarımıza duyurduk. Herkes tedbirlerini ona göre alıyor. * Aksaray’da ikinci güncellemeye kadar Piyasa günleri sokağa çıkma yasağı devam edecektir. Ama bütün istisnaları da ortadan kaldırmış olduk. * Bakın bu sınırlamalarda bizim 45 bin çocuğumuz okula gidemiyor. 40 bine yakın çocuğumuz okula gitti 45 bine yakın gidemiyor. * İnsanlar iş yerlerini açamıyorlar, pastaneler, kahvehaneler, lokantalar açık değil. Bundan ötürü insanlar rızklarını evlerine alıp zevkle, keyifle, umutla götüremiyorlar. * Onun amacıyla burada kendimizden çok bu insanları düşünerek üzerimize düşen vazifeleri yerine getirirsek hiçbir sorun kalmayacak.

KEŞAN’DA VATANDAŞLAR GÖNÜLLÜ KARANTİNA ÇAĞRISINA UYDU

Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında toplanan Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, toplu nakliyat oluşturulan kent içi ve köy minibüslerinin yüzde 50 kapasite ile yolcu taşımalarına, büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarlarının geçici süre ile kapatılmasına, merkez, belde ve köylerde sahip olunan çocuk oyun alanları, mesire ve piknik alanlarının tüketiminin kısıtlanmasına karar verdi. ANONSLARLA EVDE KAL ÇAĞRISI Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da vatandaşlara gönüllü karantina davetinde bulundu. Vatandaşlar çağrıya kısmen uyarken, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününde,

cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı’nın ‘haftalık tematik kontroller’ konulu ek kontrol genelgesi kapsamında polis ve zabıta ekipleri ile alakalı kurum yetkililerince çarşı merkezi ve umuma açık iş bölgelerinde kontrol yapıldı. Keşan Belediyesi doğrulusunda hoparlörlerden evde kal çağrısı yapılırken, polis ve zabıta ekipleri yurttaşların yoğun bulunduğu bölgelerde anonslarla uyarıda bulundu. Maske takmayan ve sosyal uzaklık kuralına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

BU KÖY KENDİ KARANTİNASINI UYGULUYOR

AmAsya’da çoğalan c’orona vi’rüs olaylarına karşı Vali Mustafa Masatlı, il ve ilçe çapında vatandaşlara ’14 gün gönüllü evde kalmaları’ davetinde bulundu. Vali Masatlı’nın çağrısına destek veren Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, köy giriş ve çıkışlarında tedbir aldı. Kendi karantinalarını AmAsya Valisi Mustafa Masatlı’nın çağrısıyla gönüllü uyguladıklarını dile getiren Öz, sa’lgının yükselmesi ile köy girişine reflektörlü dubaları koyarak köye giriş ve çıkışları kapattığını belirtti. Köy girişinde yurttaşların ateşi ölçülüyor, köye giriş nedeni soruluyor.

Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, köy çapında ev ziyaretlerini ve toplu oturmayı yasakladı. Muhtar İzzet Öz, gazetecilere yaptığı bildirimde şunları söyledi: * Sayın Valimizin genelgesiyle 14 gün gönüllü evde kalma karantinasını hevesli olarak şu anda onu uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah halkımız da buna uyar. Bu musibeti başımızdan def ederiz Allah’ın izniyle. * Sayın Valimizin 14 gün gönüllü evde kalma çağrısını destekliyoruz. Bu nedenle biz de köyümüzde programlamayı sürdürmeye çalışıyoruz.

Şu anda köyün girişinde arkadaşımız, köy girişinde bizim Turistik tesislerimiz bulunduğu amacıyla köy içerisinde şifalı su bulunduğu amacıyla dışardan gelenimiz çok oluyor. Bu konuklarına ateşlerin ölçerek kontrolli bir şekilde girişlerini çıkışların sağlamaya çalışıyoruz. * Umarım hep beraber devlet büyüklerimizin bize verdiği talimatlarıyla bu musibeti Allah’ın izniyle başımızdan atarız. Evlere gitme, misafirlikleri tamamıyla yasakladık. Köy içerisinde toplu durumda gezme yasak. Bakkallarda ve marketlerde, manavlarda alışverişlerde eldiven, maske mecburi. Hijyen mecburi. Bunları uygulamaya çalışıyoruz.