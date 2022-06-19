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Malatya'dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!

Yasa dışı yollarla ülkeye gelen 227 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği açıklandı. Böylece sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 41 bin 431 oldu.

Malatya'dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!
Kamusaati
Kamusaati
19 Haziran 2022 Pazar 23:45

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar son sürat devam ediyor.


227 düzensiz göçmen ülkelerine yollandı
Türkiye’ye yasadışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Malatya Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

908'i daha yollanacak
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri devam eden 908 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek dört ayrı charter seferlerle ülkelerine gönderilecek. Sınır dışı edilen sayısı 41 bin 431'e ulaştı
2022 yılında Türkiye'de sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısının ise 41 bin 431'e ulaştığı öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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