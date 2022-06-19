Malatya'dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!

ABD son dönemde Yunanistan'a ciddi bir şekilde silah desteği verirken, geçtiğimiz yılın sonunda Dedeağaç Limanı'na yapılan helikopter, tank ve silah sevkiyatı büyük yankı uyandırmıştı. Bugün bir Türk tır şoförünün kaydettiği görüntü ise ABD'nin Atina yönetimine desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. ABD askeri araçlarını taşıyan konvoyu görüntüleyen şoför videoda "Yarım saattir böyle tırları solluyoruz. Adiler saldıracaklar herhalde. Bak bunlar Yunan tırları bunlar" ifadesini kullanıyor.