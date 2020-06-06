Malatya'da 5 korkutan deprem! Can Kaybı ve Yaralı Varmı? Evler Yıkıldı Mı ? İşte Detaylar

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Malatya'da merkez üssü Pütürge olan 5 büyüklüğündeki deprem 20 ev ağır hasar gördü
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi.
DEPREMİN BİLANÇOSU NETLEŞTİ
Kentte meydana gelen depreme ilişkin Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 20 evin ağır hasar gördüğü belirtildi.Valilik'ten yapılan açıklamada, 'Bent Mahallesi'nde kullanılmayan ve daha önceki depremde ağır hasar gören 2 evde hasar oluşmuştur. Pütürge ilçesi Gözlüce Mahallesi'nde 10 evde, Tepehan Mahallesi'nde 3 evde, Esencik Mahallesi'nde 2 evde, Aslankent, Taştepe ve Örencik mahallelerinde de 1'er evde olmak üzere 2 ilçemizde 7 mahalledeki toplam 20 evde ağır hasar meydana gelmiştir' denildi.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Depremde herhangi bir can kaybının meydana gelmediği belirtilen açıklamada, 'Deprem sonrası bütün mahalle muhtarlarına ulaşılmış, Jandarma Devriyeleri tarafından tepe lambaları açık bir şekilde deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir' ifadelerine yer verildi.
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