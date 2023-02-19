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Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem sonrası bir bina öne doğru yattı, cadde kapatıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem sonrası bazı binalarda ve cami minarelerinde yıkılma tehlikesi yaşandı. Fuzuli Caddesi'nde 4 katlı bir bina öne doğru eğildi. Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem sonrası bir bina öne doğru yattı, cadde kapatıldı
Kamusaati
Kamusaati
19 Şubat 2023 Pazar 22:34

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.04'te yaşanan deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BİR BİNA ÖNE DOĞRU YATTI

Malatya merkezli depremin ardından kentteki bazı binalarda ve cami minarelerinde yıkılma tehlikesi yaşandı. Fuzuli Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden hasar gören ve boşaltılan 4 katlı bir bina, 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından öne doğru yattı.

Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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