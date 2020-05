Makam aracını öğrenciler için satan belediye başkanından bir takdirlik hareket daha!

Geçtiğimiz hafta Dilovası'nda her haneye Ramazan kolisi yardımında bulunan Dilovası Belediyesi, şimdi de her haneye patates ve soğan yardımında bulunuyor.Ramazan ayının başında ilçede bulunan her haneye gıda kolisi dağıtımı yapan Dilovası Belediyesi'nin salgın sürecinde evlerinde kalan veekonomik anlamda olumsuz etkilenen ilçe halkıyla dayanışması sürüyor. Salgınla mücadele sürecini vatandaşların en az hasarla atlatmaları için sosyal belediyecilik anlayışının tüm gereklerini yerine getiren Dilovası Belediyesi, Ramazan kolisinden sonra şimdi de ilçede ayırt edilmeksizin tüm evlere patates ve soğan dağıtımı yapıyor. Yapılan yardım çalışmaları esnasında koronavirüs tedbirleri de eksiksiz uygulanıyor.



HAMZA ŞAYİR: HALKIMIZLA BİRLİKTE MÜCADELE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ



Dilovası Belediyesi'nin dayanışma çalışmalarına bizzat katılan ve süreci titizlikle yöneten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 'Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla hükümetimiz etkin bir mücadelenin içerisinde. Biz de ilçemizde tedbirlere sıkı sıkıya uyuyoruz. Bu süreçte, hemşehrilerimiz maalesef ekonomik olarak sıkıntılar yaşayabiliyor. Biz de belediye olarak, insanlarımızı bu mücadelede yalnız bırakmıyoruz. Onları moral ve motivasyon olduğu kadar ekonomik olarak da desteklemeye gayret ediyoruz' dedi.

Başkan Şayir, göreve geldikten sonra makam aracını satmış ve elde edilen gelirle ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye malzemesi alıp dağıtmıştı.



'DAĞITIMLARDA KİMSEYİ AYIRT ETMİYORUZ'



Açıklamasının devamında bunları yaparken herhangi bir ayrım gözetmediklerini belirten Başkan Şayir, 'Tek bir ihtiyaç sahibinin bile yardım alamamasını engellemek adına dağıtımlarda kimseyi ayırt etmiyoruz. İhtiyaç sahibi olmayan kardeşlerimizin de, bu yardımlarını ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırmasını rica ediyoruz. Dayanışmanın önemini biliyoruz. Dilovası'nın dayanışma ile yükseleceğine inanıyoruz' şeklinde konuştu.İşte ilçedeki patates ve soğan dağıtımından kareler;















