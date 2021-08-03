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Mahsun Kırmızıgül: Orman yangınlarında askerler neden kışlada

Mahsun Kırmızıgül: Orman yangınlarında askerler neden kışlada TSK, elindeki teçhizatla Mehmetçik'i orman yangınlarıyla mücadele için afet bölgelerinde sahaya sürerken Mahsun Kırmızıgül, bunu görmezden geldi.

Mahsun Kırmızıgül: Orman yangınlarında askerler neden kışlada
03 Ağustos 2021 Salı 23:38

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele, aralıksız devam ediyor...

Alevlere karşı söndürme işlemleri tüm hızıyla sürerken devlet, mücadelede tüm imkanlarını seferber edip yangınların büyük bir kısmını söndürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri de (TSK), birçok noktada yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına katkılarda bulunuyor.

Mehmetçik'in sahada olduğu bölgelerde TSK; çok sayıda askerle, 3 İHA, 4 helikopter,  2 çıkarma gemisi, 50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla felakete karşı mücadele veriyor.

PROVOKATİF PAYLAŞIM

Tüm bunlara rağmen muhalif kimliği ile tanınan Mahsun Kırmızıgül, TSK'nın yangınla mücadelesini görmezden gelerek provokatif bir paylaşımda bulundu.

Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askerlerin kışladan çıkmadığını belirterek "Eskiden felaketler yaşandığında, anında askerler halkın yardımına koşardı. Ülke günlerdir yangınla boğuşurken askerlerlerin kışlalardan çıkmamasının nedenini bilen var mı?" ifadelerini kullandı.

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Mahsun Kırmızıgül: Orman yangınlarında askerler neden kışlada #2

Mahsun Kırmızıgül: Orman yangınlarında askerler neden kışlada #3

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